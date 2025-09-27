In Düsseldorf greift eine Frau einen Jugendlichen mit einem Messer an. Er schwebt in Lebensgefahr. Die mutmaßliche Täterin ist inzwischen in einer psychiatrischen Klinik.

Düsseldorf (dpa) - In der Düsseldorfer Zentralbibliothek hat eine Frau einen Jugendlichen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die mutmaßliche Täterin wurde festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau war demnach am Samstagmorgen in der Bibliothek mit zwei 17-Jährigen in Streit geraten. Daraufhin habe sie einem der beiden mit einem Messer schwere Stichverletzungen zugefügt. Der zweite Jugendliche wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden ins Krankenhaus.

Noch stehe nicht fest, ob die mutmaßliche Täterin schuldfähig sei, so eine Sprecherin. Laut derzeitigen Erkenntnissen gehöre sie nicht der Drogen- und Obdachlosenszene an. Ein Teil der Bibliothek wurde abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an.