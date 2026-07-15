Eine Frau wird mutmaßlich von ihrem Ehemann mitten in Kelkheim getötet. Zeugen berichten von Todesangst. Unter die Trauer mischt sich auch Wut: Schon wieder ist es eine getötete Frau.

Kelkheim (dpa/lhe) - Viel erinnert am Morgen nicht mehr an die Gewalttat, die in Kelkheim am Dienstagabend geschehen ist. Der Markt, der immer mittwochs stattfindet, ist zwar nur spärlich besucht, aber drumherum wuseln die Menschen durch die Innenstadt. Nur ein paar Schritte vom Marktplatz entfernt ist der Tatort. Blaue Kreise sind dort auf dem Boden aufgezeichnet - sie erstrecken sich über Dutzende Meter, werden um die Ecke größer: Überbleibsel der Spurensicherung.

Am Dienstagabend wurde dort eine Frau mutmaßlich von ihrem Ehemann mit einer Stichwaffe getötet. Die Tat geschah im Freien ganz in der Nähe des Marktplatzes der Stadt. Zeugen überwältigten den Mann und hielten ihn fest, bis Polizisten ihn festnahmen. Dabei wurde der Angreifer laut Polizei verletzt. Die Tat vor vielen Zeugen löste weithin Entsetzen aus. Motiv und Hintergründe waren vorerst unklar. Der mutmaßliche Täter wird voraussichtlich am späten Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Kelkheim liegt im Taunus, nicht weit von Frankfurt entfernt.

«Alles voller Blut. Ich bin um mein Leben gerannt»

Dem Verbrechen war offensichtlich ein Streit vorausgegangen. Ein Augenzeuge berichtet, er sei nur etwa fünf Meter von der Attacke entfernt gewesen. Ein Mann, der womöglich betrunken gewesen sei, habe dem Opfer mit einer Machete in den Hals gestochen: «Alles voller Blut. Ich bin um mein Leben gerannt.»

Die Frau sei in dieselbe Richtung geflohen und dann - das habe er nicht mehr gesehen - anscheinend kollabiert, sagt der Zeuge, der nur seinen Vornamen Peter nennen wollte. Er habe nur einen einzigen Stich gesehen, dann sei die Attacke schon «vorbei» gewesen, ergänzt der junge Mann.

Die Polizei sprach vorerst allgemein von einer Stichwaffe, nicht von einer Machete. Nach ihren Angaben erlag die attackierte Ehefrau noch am Tatort nahe der Frankfurter Straße ihren Verletzungen.

Auch eine am Mittwochmorgen vorbeikommende Spaziergängerin spricht von einer Machete. Sie sagt, dass viele ihrer Freunde am Dienstagabend in einem Lokal auf dem Marktplatz das Fußballspiel der Weltmeisterschaft geschaut haben. Die hätten die Tat miterlebt und seien alle noch sehr geschockt.

Die Umgebung war während der Tat belebt. «Dort gibt es verschiedene Lokalitäten. Entsprechend hatten wir dann auch den Publikumsverkehr», erklärt ein Polizeisprecher. Seelsorger seien vor Ort gewesen. «Das ist psychisch eine entsprechende Belastung, wenn man so etwas miterleben musste.»

«Ganz ehrlich: Ich bin eine Frau»

Der Tatort ist nur wenige Meter vom Marktplatz entfernt. Vor einer Bäckerei liegen neben den blauen Kreisen der Spurensicherung Blumen und ein paar einzelne Kerzen. Immer wieder kommen Passanten vorbei, die verdutzt vor der geschlossenen Tür der Bäckerei stehen bleiben - sie haben von der Tat nichts mitbekommen.

Eine ältere Frau sagt, sie habe Sirenen gehört und gedacht, es sei wegen des Fußballspiels gewesen. Erst als ihre Tochter ihr geschrieben habe, ob es ihr gut gehe, habe sie von der Tat erfahren. Nach und nach kommen am Morgen auch Menschen mit frischen Blumen vom Marktstand um die Ecke, um diese zu den anderen zu legen. Eine der Passantinnen antwortet auf die Frage, warum sie eine Blume ablege: «Ganz ehrlich: Ich bin eine Frau.» Frauen sollten in Deutschland in Freiheit leben können, sagt sie. Gerade deshalb habe sie das Geschehene sehr berührt.

Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich vorerst nicht zu der Frage, ob es sich bei dem Verbrechen um ein Femizid gehandelt haben könnte. Femizid bedeutet, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden - also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch Partner oder Ex-Partner. Zu Tatmotiven der geschlechtsspezifischen Tötung von Frauen zählen männliches Besitzdenken, Frauenverachtung, sexuelle Frustration, Frauenhass sowie Kontroll- und Dominanzstreben.

«Es passiert viel, viel, viel zu oft. Ich hab da keine Worte für»

Vladimir Milovac aus Kelkheim sagt, er kenne den Tatverdächtigen schon lange, die Getötete seit einigen Monaten. Sein Hund habe immer mit ihrem Hund gespielt. Die Frau habe auf ihn sehr gestresst und müde gewirkt, der Mann sei manchmal aggressiv gewesen und habe der Frau gedroht, sagt Milovac. Er habe sich aber nicht einmischen wollen. Als er am Morgen von dem Tod seiner Bekannten erfahren habe, sei er sehr traurig gewesen.

Eine andere Frau legt am Morgen eine weiße Rose neben die Blumen. «Ich hab das heute Morgen gelesen», sagt sie. Das habe sie «total» betroffen gemacht. «Wir gehen immer hier frühstücken», erzählt sie und zeigt auf den Bäcker. «Ich hab die Rose hingelegt, weil was anderes kann man ja nicht machen.» Wie es ist, wenn so etwas in der Heimatstadt passiere? «Ganz schlimm natürlich. Es passiert ja leider viel, viel, viel zu oft. Ich hab da eigentlich keine Worte für.»