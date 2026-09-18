Wörth am Rhein (dpa) – Eine Frau hat von einer Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe aus nach einem Fahrrad geangelt und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die 46-Jährige sei Mitarbeiterin einer Leihfirma für Fahrräder und habe mit einer Ortungsapp ein im Rhein liegendes Rad aufgespürt, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten zuvor den Notruf gewählt, da sie eine lebensmüde Person befürchteten.

Vor Ort habe sich die Situation aber schnell geklärt, und die Frau habe weiter «angeln» dürfen, hieß es. Wegen des Niedrigwassers sei es ihr tatsächlich gelungen, das Fahrrad per Seil und Haken von der Brücke aus an Land zu bringen.