Nach dem Start am Hamburger Flughafen muss ein Flugzeug wegen eines Zwischenfalls wieder umdrehen. Die Landung der Eurowings-Maschine verläuft laut einer Sprecherin sicher.

Hamburg (dpa) – Nach technischen Problemen ist ein Flugzeug der Airline Eurowings außerplanmäßig am Hamburger Flughafen gelandet. Die Landung sei sicher verlaufen, teilte eine Sprecherin des Hamburger Airports auf Anfrage mit. Laut der Flugdatenplattform Flightradar24 war das Flugzeug gegen 13.40 Uhr am Hamburger Flughafen abgehoben, wo es gegen 14.30 Uhr auch wieder landete.

Weitere Einzelheiten nannte der Flughafen nicht. Von Eurowings lag zunächst keine Stellungnahme vor. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet, darunter die «Bild».