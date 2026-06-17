Salzburg (dpa) – Danny Röhl übernimmt Red Bull Salzburg als Cheftrainer. Der 37-Jährige, der bereits an der Seite von Hansi Flick Co-Trainer beim FC Bayern und bei der deutschen Nationalmannschaft war, wechselt von den Glasgow Rangers zurück in den RB-Kosmos und erhält bei den Österreichern einen Vertrag bis Sommer 2029. Dem Vernehmen nach ist dafür eine Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro fällig. Der Club stellt ihn am Nachmittag der Öffentlichkeit vor, nachdem Röhl schon das erste Training geleitet hatte.

Röhl war Wunschtrainer der Salzburger

«Unser erklärtes Ziel war es, dass mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison auch unser neuer Cheftrainer feststeht. Das ist uns mit der Verpflichtung von Danny Röhl als Wunschtrainer auch gelungen», sagte Sport-Geschäftsführer Marcus Mann und ergänzte: «Wir sind überzeugt, dass seine Spielphilosophie und seine Art, Spieler zu entwickeln, auch sehr gut zu dem Stil passen, den wir mit dem FC Red Bull Salzburg spielen möchten.»

Röhl folgt an der Salzach Daniel Beichler, der Mitte Mai nach drei Monaten und Rang drei in der Liga gehen musste. Der gebürtige Zwickauer Röhl arbeitete von 2011 an im Nachwuchs von RB Leipzig und wurde 2018 zum Co-Trainer von Ralph Hasenhüttl befördert, ehe dieser und auch Röhl gehen mussten.

Aufgrund seiner Entwicklung und der guten Arbeit als Cheftrainer von Sheffield Wednesday und bei den Glasgow Rangers ist das nun der nächste Schritt. Im vergangenen Sommer war Röhl auch schon bei RB Leipzig im Gespräch, ehe Ole Werner übernahm.