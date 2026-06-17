Fußball
Flicks ehemaliger Co-Trainer Röhl jetzt Chef in Salzburg
Danny Röhl (r) und der Ex-Bundestrainer Hansi Flick (l)
Der ehemalige Assistenztrainer von Ex-Bundestrainer Hansi Flick, Danny Röhl (r), geht nun nach Salzburg. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Danny Röhl ist zurück im RB-Kosmos. Der in Leipzig ausgebildete Trainer übernimmt Red Bull Salzburg. Dort ist er die Wunschlösung.

Lesezeit 1 Minute

Salzburg (dpa) – Danny Röhl übernimmt Red Bull Salzburg als Cheftrainer. Der 37-Jährige, der bereits an der Seite von Hansi Flick Co-Trainer beim FC Bayern und bei der deutschen Nationalmannschaft war, wechselt von den Glasgow Rangers zurück in den RB-Kosmos und erhält bei den Österreichern einen Vertrag bis Sommer 2029. Dem Vernehmen nach ist dafür eine Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro fällig. Der Club stellt ihn am Nachmittag der Öffentlichkeit vor, nachdem Röhl schon das erste Training geleitet hatte.

Röhl war Wunschtrainer der Salzburger

«Unser erklärtes Ziel war es, dass mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison auch unser neuer Cheftrainer feststeht. Das ist uns mit der Verpflichtung von Danny Röhl als Wunschtrainer auch gelungen», sagte Sport-Geschäftsführer Marcus Mann und ergänzte: «Wir sind überzeugt, dass seine Spielphilosophie und seine Art, Spieler zu entwickeln, auch sehr gut zu dem Stil passen, den wir mit dem FC Red Bull Salzburg spielen möchten.»

Röhl folgt an der Salzach Daniel Beichler, der Mitte Mai nach drei Monaten und Rang drei in der Liga gehen musste. Der gebürtige Zwickauer Röhl arbeitete von 2011 an im Nachwuchs von RB Leipzig und wurde 2018 zum Co-Trainer von Ralph Hasenhüttl befördert, ehe dieser und auch Röhl gehen mussten.

Aufgrund seiner Entwicklung und der guten Arbeit als Cheftrainer von Sheffield Wednesday und bei den Glasgow Rangers ist das nun der nächste Schritt. Im vergangenen Sommer war Röhl auch schon bei RB Leipzig im Gespräch, ehe Ole Werner übernahm.

© dpa-infocom, dpa:260617-930-237698/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren