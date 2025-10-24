Abseits des Weges, mitten am Steilhang: Feuerwehrleute seilen sich ab, um einen Wanderer zu retten. Was ist passiert?

Königswinter (dpa) – Feuerwehrleute haben einen Wanderer aus einer Steilböschung am Drachenfels bei Königswinter (Rhein-Sieg-Kreis) gerettet. Der Mann sei dort vom Weg abgekommen, wie die Feuerwehr mittelte. Von der Böschung aus drohte er abzustürzen. Die spezialisierten Einsatzkräfte seilten sich am Donnerstag von einem Plateau etwa 30 Meter über dem Mann ab und befreiten ihn aus seiner gefährlichen Lage.

In Sicherheit zurück untersuchten Sanitäter den Wanderer und versorgten mehrere Schnittverletzungen. Wegen starker Windböen war die Rettung zusätzlich gefährlich, wie die Feuerwehr schreibt. Warum der Wanderer den offiziellen Weg verlassen hatte, war zunächst unklar.