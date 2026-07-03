Die Feuerwehr rettet zwei Fensterputzer aus einer defekten Arbeitsgondel in rund 200 Metern Höhe. Wie sie die gefährliche Aktion meisterte.

Frankfurt/Main (dpa) – Höhenretter der Berufsfeuerwehr Frankfurt haben an einem Hochhaus zwei Fensterputzer aus einer defekten Arbeitsgondel in rund 200 Metern Höhe gerettet. Nach Angaben eines Sprechers hing die Gondel zunächst auf Höhe des 44. Stockwerks an der Fassade fest, habe sich dann aber gelöst, so dass Lebensgefahr für die beiden Arbeiter bestanden habe.

Über eine Seilwinde seien die Männer einzeln elf Stockwerke nach oben gezogen und in Sicherheit gebracht worden. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers handelte es sich vermutlich um die «höchste Rettungsaktion im urbanen Raum in Deutschland». Insgesamt 24 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge an dem Einsatz beteiligt, davon fünf Höhenretter. An der Gondel habe vermutlich ein technischer Defekt vorgelegen.