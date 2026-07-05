Schaden in Millionenhöhe
Feuerwehr löscht weiter Glutnester auf Stuttgarter Großmarkt
Nach Großbrand in Stuttgart
Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) beseitigen mit einem Bagger Schutt nach einem Feuer in einem Gewerbegebiet in Stuttgart.
Enrique Kaczor. DPA

Nach dem Ausbruch eines Brandes auf dem Stuttgarter Großmarkt ist die Feuerwehr weiter im Einsatz. Ermittler planen, sich nach den Löscharbeiten am Montag einen Überblick zu verschaffen.

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Stuttgart (dpa/lsw) – Am zweiten Tag nach dem Ausbruch eines Feuers auf dem Stuttgarter Großmark löscht die Feuerwehr noch immer Glutnester. Eine Brandwache werde noch mindestens bis zum Nachmittag im Einsatz sein, sagte Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Dann werde die Lage neu bewertet.

Der Brand war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Lagerhallen hatten in der Nacht gebrannt. Nach wie vor sind die Lagerhallen laut Feuerwehr einsturzgefährdet. Das Technische Hilfswerk (THW) reißt mit einem Bagger Teile ab.

Sobald das Feuer vollständig gelöscht ist, werden Kriminaltechnik und Kriminalpolizei sich am Montag ein Bild von der Lage machen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Danach entscheide sich, wie es seitens der Ermittler weitergehe. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen mindestens im zweistelligen Millionenbereich liegen. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:260705-930-336435/1

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