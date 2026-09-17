Mannheim (dpa) - Ein Brand auf einem Recyclinghof in Mannheim hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Etwa 80 Einsatzkräfte konnten das Feuer an einem 200 Kubikmeter großen Schrotthaufen mit Hilfe von zwei Drehleitern und mehreren Wasserwerfern in der Nacht löschen, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Auch ein Löschboot war demnach an der Friesenheimer Insel im Einsatz.

Eine Warnung der Feuerwehr an Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Wohngebiete, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Klimageräte auszuschalten, wurde nach dem Beenden des Einsatzes aufgehoben. In einigen Stadtteilen soll es zu Geruchsbelästigungen gekommen sein. Ein Feuerwehrmann stürzte bei dem Einsatz und verletzte sich leicht.

Nach Angaben des Betreibers sei kein Schaden entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.