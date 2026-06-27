In der Gohrischheide ist erneut ein Waldbrand ausgebrochen. Die Fläche ist munitionsbelastet. Die Feuerwehr hat in der Nacht versucht, das Feuer weitgehend unter Kontrolle zu bringen.

Zeithain (dpa) - Die Feuerwehr hat in der Nacht versucht, den erneuten Waldbrand in der Gohrischheide an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg unter Kontrolle zu bringen. Die Einsatzkräfte wollten verhindern, dass für Sonntag angesagter böiger Wind zu Funkenflug und neuen Brandausbrüchen führen kann. Das Feuer hatte sich am Samstagnachmittag entwickelt und schnell ausgebreitet. Erst vor einem Jahr hatte es in der Gohrischheide den größten Waldbrand seit Jahrzehnten in Sachsen gegeben.

Das Gebiet im Landkreis Meißen ist munitionsbelastet, was Löscharbeiten erschwert. Ortschaften waren von dem Feuer zunächst nicht bedroht. In Sachsen herrschen derzeit große Hitze und Trockenheit. Im Laufe des Sonntags sollen nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienst starke Gewitter aufziehen.

Mehr als 40 Hektar betroffen

Nach Angaben von Zeithains Bürgermeister Mirko Pollmer (parteilos) war eine Fläche von knapp 40 Hektar betroffen. Bis zum Samstagabend waren rund 170 Einsatzkräfte alarmiert worden. Ein Löschhubschrauber half aus der Luft bei der Brandbekämpfung. Außerdem traf am Samstagabend ein gepanzertes Löschfahrzeug aus Sachsen-Anhalt zur Unterstützung ein.

Brand im Bereich des ehemaligen Flugfeldes

Der Brand war nach Angaben Pollmers gegen 15.00 Uhr auf der belasteten Fläche im Bereich des ehemaligen Flugfeldes und nördlich der früheren Bunkeranlage ausgebrochen. Dort habe es bereits 2022 einen größeren Brand gegeben. Auf der Fläche gebe es wegen des vorherigen Brandes viel Totholz. Außerdem sei dort hüfthohes Gras gewachsen, das sehr trocken sei. Die Brandlast sei hoch, sagte Pollmer.

Altmunition erschwert Löscharbeiten

Die Gohrischheide gilt wegen der dort im Boden liegenden Altmunition als besonders schwierig für Löscharbeiten. Teile des Naturschutzgebietes auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz können von Feuerwehrkräften wegen der Explosionsgefahr nicht betreten werden.