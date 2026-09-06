Berlin (dpa) – Nach dem befreienden Sieg gegen Japan sehnten sich die deutschen Basketballerinnen vor dem Gruppenfinale gegen Mali an diesem Montag nach etwas Schlaf. Doch mit der Ruhe war es mitten in der Nacht zum Sonntag plötzlich vorbei. Um kurz nach 2.00 Uhr gab es im Hotel in Berlin auf einmal Feueralarm.

Alle Mannschaften mussten auf die Straße, bis Entwarnung gegeben werden konnte. Danach ging es zurück ins Bett. Da Deutschland heute spielfrei hat, fiel die Schlaf-Unterbrechung nicht ganz so schwer ins Gewicht. In dem Hotel sind alle Teams bis auf Topfavorit USA untergebracht. Das Starensemble aus der WNBA hat sich eine eigene Unterkunft besorgt.