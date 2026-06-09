Stromausfall in Reutlingen
Feuer in Umspannwerk - Ermittler gehen von Brandstiftung aus
Großflächiger Stromausfall in Reutlingen
Die Polizei ermittelt nach dem Brand am Umspannwerk.
Christoph Schmidt. DPA

Nach einem Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen und einem daraus folgenden großflächigen Stromausfall gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. «Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter auf das Gelände des Umspannwerks eingedrungen, um dort an mehreren Stellen Brände zu legen», teilten die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit.

Reutlingen (dpa) - Nach einem Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen und einem daraus folgenden großflächigen Stromausfall gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. «Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter auf das Gelände des Umspannwerks eingedrungen, um dort an mehreren Stellen Brände zu legen», teilten die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit.

© dpa-infocom, dpa:260609-930-193331/6

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Politik

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