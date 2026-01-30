Dichter Rauch, gesperrte Straßen: Ein Brand in einem Laden unweit vom Hauptbahnhof hatte Folgen für den Verkehr in Mannheim.

Mannheim (dpa) - Bei einem Brand in einem Geschäft in der Mannheimer Innenstadt ist ein Mensch verletzt worden. Das Feuer sei inzwischen gelöscht, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Mehrere Bewohner des Gebäudes gegenüber vom Hauptbahnhof seien in einem Hotel untergebracht worden.

Das Feuer war im Lager eines Geschäfts ausgebrochen. Die betroffene Bismarckstraße sei stadtauswärts wegen des Einsatzes gesperrt worden, hatte eine Polizeisprecherin gesagt. Auch in den umliegenden Straßen gab es Verkehrsbeeinträchtigungen.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Brandursache war vorerst unklar. 34 Kräfte der Feuerwehr waren den Angaben zufolge im Einsatz.