Ein Sturm sorgt in der Nacht für Unruhe im Norden Schleswig-Holsteins. Im Kreis Nordfriesland musste ein Festival mit rund 5.000 Gästen wird geräumt.

Viöl (dpa) – Ein Festival mit rund 5.000 Besuchern in Viöl südlich von Flensburg ist in der Nacht zu Samstag wegen eines Sturms geräumt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden 13 Menschen bei dem Sturm leicht verletzt. Für die Festival-Besucher wurde zwischenzeitlich eine Sammelstelle eingerichtet. Mittlerweile duften die Menschen zurück auf das Gelände.

Das Wetter sorgte in der Nacht vermehrt für Einsätze für die Polizei im Norden Schleswig-Holsteins. Insgesamt musste die Beamten dort 65-mal sturmbedingt ausrücken. Dabei habe es sich hauptsächlich um umgefallene Bäume und herumfliegende Gegenstände gehandelt, berichtete der Sprecher. Weitere Personen wurden demnach nicht verletzt.