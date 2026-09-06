Es ist ein tränenreicher Abschied einer Schlagergröße im deutschen Fernsehen. «Immer wieder sonntags» geht ein letztes Mal im Ersten auf Sendung. War es auch das Ende für das Format?

Rust (dpa) - Tränen und ein letztes «Servus und auf Wiedersehen»: Nach 31 Jahren ist die Schlagershow «Immer wieder sonntags» aus dem Europa-Park ein letztes Mal auf Sendung gegangen. Zum Abschied stand Moderator Stefan Mross (50) sichtlich gerührt auf der Bühne im Europa-Park in Rust, umringt von Freunden und langjährigen Wegbegleitern.

«Ich war ziemlich stark und doch konnte ich es am Schluss nicht mehr», sagte Mross am Ende der Folge mit Tränen in den Augen. «Eigentlich wollte ich die letzten 30 Sekunden noch etwas sagen - aber mir fällt nichts mehr ein. Das war "Immer wieder sonntags", 31 Jahre, alles Gute.»

Zahlreiche Schlagergrößen zu Gast

Mit Krawatte und Lederhosen hatte Mross zuvor zahlreiche Größen der Schlagerszene in der Show begrüßt. Unter anderem trat Andy Borg auf, der in der Geschichte des Formats der häufigste musikalische Gast war. Auch Pop-Sängerin Vanessa Mai war mit dabei. Sie hatte ihren ersten Fernsehauftritt überhaupt bei «Immer wieder sonntags» im Jahr 2013. Weitere Schlagergrößen wie Semino Rossi und die US-amerikanische Schlagersängerin Peggy March standen ebenfalls auf der Gästeliste.

Ein kleines Comeback gab es vom sogenannten «Traumpaar der Volksmusik», Marianne (73) und Michael (77) Hartl. Die beiden hatten sich im Jahr 2024 aus dem Showgeschäft zurückgezogen und traten einmalig für die letzte Ausgabe nochmal auf der Bühne auf.

Eine kurze Live-Schalte gab es außerdem zu Moderatorin Andrea Kiewel vor Beginn des ZDF-Fernsehgartens. «Im Prinzip übergebe ich Dir heute das Zepter», sagte Mross zu ihr. «Du bist am Sonntagvormittag die Einzige, die noch unterhalten darf.»

Nach 31 Jahren ist also Schluss mit «Immer wieder sonntags» im Ersten. Mross hatte jedoch zuvor angekündigt, mit dem Format weitermachen zu wollen. In welcher Form ließ der gebürtige Traunsteiner zunächst offen. Ihm zufolge habe es bereits Gespräche mit anderen Fernsehsendern gegeben. Während der finalen Ausgabe betonte der 50-Jährige mehrfach, es sei die letzte Folge «in diesem Jahr». Die Entscheidung zur Absetzung sei für Mross nach wie vor nicht nachvollziehbar.

Erstmals 1995 auf Sendung gegangen

«Immer wieder sonntags» ging erstmals am 11. Juni 1995 im Ersten auf Sendung und wurde bis 2003 von Max Schautzer moderiert. Schauspieler und Moderator Sebastian Deyle übernahm 2004, blieb aber nur eine Staffel. Stefan Mross übernahm schließlich im Jahr 2005 - und mit dem Musiker als Gastgeber sowie einem neuen Konzept stiegen die Quoten der Show deutlich. Produziert wurde die Open-Air-Sendung von Beginn an auf dem Gelände des Europa-Parks in Rust, zuletzt neben der Wasserwelt Rulantica.

Mross gab dem Format sein heutiges Gesicht. Der gelernte Trompeter brachte seine Leidenschaft für Schlager und Volksmusik mit – und vor allem eine besondere Verbindung zum Publikum. Menschen aus dem Zuschauerraum durfte er auf die Bühne holen, Kinder singen lassen und sich selbst teils skurrilen Herausforderungen stellen. Neben etablierten Schlagerstars bekamen auch Volksmusik-Acts und Newcomer ihren Platz in der Sendung.

Die ARD hatte im März angekündigt, die seit insgesamt rund 30 Jahren laufende Show nach diesem Jahr absetzen zu wollen und begründete das Aus mit Sparmaßnahmen. Hinter den stabilen Quoten stecke ein strukturelles Problem, so der SWR: Die Sendung erreiche heute rund 30 Prozent weniger Menschen als vor zehn Jahren - weil schlicht weniger Menschen lineares Fernsehen schauen.