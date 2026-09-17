Großeinsatz der Feuerwehr
Fenster schließen: Brand auf einem Mannheimer Recyclinghof
Feuerwehr
Die Feuerwehr bittet Anwohnerinnen und Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

80 Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand auf einem Recyclinghof. Den Rauch nimmt man laut Feuerwehr bis in die Mannheimer Innenstadt wahr.

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Mannheim (dpa) – Ein Brand auf einem Recyclinghof in Mannheim hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In der Nacht versuchten Einsatzkräfte, den Brand auf der Friesenheimer Insel im Stadtteil Neckarstadt-West mit Hilfe von zwei Drehleitern und mehreren Wasserwerfern zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch ein Feuerlöschboot war demnach im Einsatz.

Wegen der starken Rauchentwicklung seien Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Wohngebiete aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimageräte auszuschalten, hieß es in einer Mitteilung. In den Bereichen Jungbusch und Mannheim-Innenstadt soll es zu Geruchsbelästigungen gekommen sein. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern würden, blieb in der Nacht zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:260917-930-697044/1

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