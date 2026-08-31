Loreley
Felssturz an der Loreley – Bundesstraße 42 voll gesperrt
Loreley
Mehrere Felsbrocken fielen von der Loreley hinab auf die Straße. (Illustration)
Thomas Frey. DPA

Geologen prüfen die Lage, Feuerwehr und Straßenmeisterei räumen die Strecke: Ein Felsbruch an der Loreley sorgt für Verkehrsbehinderungen.

St. Goarshausen (dpa) – Nach einem Felsbruch ist die Bundesstraße 42 an der Loreley zwischen St. Goarshausen und Kaub voll gesperrt worden. Wie lange die Aufräumarbeiten dauern werden, sei bislang unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei in Koblenz. Feuerwehr und Straßenmeisterei seien im Einsatz. Der Verkehr werde umgeleitet. Laut Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität sind Geologen unterwegs, um weitere Maßnahmen festzulegen. Der Ort liegt nur wenige Kilometer von der hessischen Landesgrenze entfernt.

Etwa um 8.00 Uhr waren vom Loreley-Felsen mehrere Felsbrocken auf die Fahrbahnen der B42 gefallen. Fahrzeuge wurden dabei nicht getroffen.

© dpa-infocom, dpa:260831-930-608961/1

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