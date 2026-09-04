Auch ein Teil der Aussichtsplattform am Loreleyfelsen ist gesperrt. Kletterer suchen nach der Ursache für den Steinschlag.

St. Goarshausen (dpa) – Nach dem Sturz von Felsbrocken auf die Bundesstraße 42 zwischen St. Goarshausen und Kaub bleibt die betroffene Strecke weiterhin nur einspurig befahrbar. Zudem sei aus Sicherheitsgründen ein Teilbereich der Aussichtsplattform gesperrt worden, sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität.

Die Ursache des Felssturzes sei noch unklar. Bis Ende der nächsten Woche seien noch Kletterer unterwegs, um die Ursache zu ergründen und Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.

Am Montagmorgen waren mehrere Felsbrocken vom Loreleyfelsen im Mittelrheintal auf die Bundesstraße gestürzt, die deshalb zwischenzeitlich voll gesperrt werden musste. Damit der Verkehr zumindest einspurig laufen kann, wurden etwa vier Meter hohe Sicherheitszäune aufgestellt, so die Straßenmeisterei Bad Ems.