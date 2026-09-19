Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt eine zähe Partie gegen Braunschweig. Ein Jokertor beschert dem FCK den dritten Saisonsieg.

Kaiserslautern (dpa) – Der 1. FC Kaiserslautern hat am 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga Eintracht Braunschweig mit 1:0 (0:0) besiegt und den Kontakt zur Spitzengruppe gewahrt.

Die 44.053 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion sahen eine zähe und zerfahrene erste Halbzeit, in der die Gäste aus Braunschweig durch Aaron Opoku (17. Minute) und Jan Urbich (19.) zweimal gefährlich vor dem FCK-Tor auftauchten.

Auch nach Wiederbeginn verbesserte sich das Spielniveau nicht. Tormöglichkeiten blieben Mangelware, stattdessen prägten Unzulänglichkeiten und viele Zweikämpfe weiter die Partie. Kaiserslautern bot für ein Heimspiel zu wenig und kam kaum mal vielversprechend vor das Braunschweiger Gehäuse.

Für das Highlight der Partie sorgte der kurz zuvor eingewechselte FCK-Stürmer Erencan Yardimci, der in der 73. Minute Braunschweigs Keeper Ron Thorben Hoffmann überlupfte und so für das 1:0 sorgte. Weil die Gäste in der Folge etwas riskieren mussten, hätte Kaiserslautern noch höher gewinnen können, ließ aber einige Möglichkeiten ungenutzt.