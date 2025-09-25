Kaiserslauterns Trainer Torsten Lieberknecht hält die Spannung trotz dreier Siege in Folge hoch. In Paderborn wartet auf die Roten Teufel der nächste schwere Gegner.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Voller Selbstvertrauen reist der 1. FC Kaiserslautern zum Zweitliga-Verfolgerduell beim SC Paderborn. Beide Teams trennt vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) nur ein Punkt. «Trotz unserer Serie lassen wir die Zügel nicht schleifen und wir hatten diese Woche sogar mehr Trainingseinheiten als in den Wochen zuvor. Innerhalb der Mannschaft herrscht ein gesunder Wettbewerb», sagte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht nach zuletzt drei Siegen.

Der SC Paderborn sei eine sehr variable Mannschaft. «Man kann sagen, dass das ein Spiel auf Augenhöhe ist. Es ist eine sehr schöne Aufgabe und wir werden dort alles abrufen müssen, um mit Punkten nach Hause zu fahren», sagte der 52-Jährige weiter.

Lieberknecht schaut nur noch zweite Liga im Fernsehen

Die Liga sei auch in dieser Saison wieder extrem ausgeglichen und Kleinigkeiten würden die Spiele entscheiden. «Ich schaue mittlerweile keinen internationalen Fußball mehr und nur ganz wenig die Bundesliga, sondern nur noch zweite Liga. Weil es einfach am meisten Spaß macht», erklärte Lieberknecht.

Der Tabellenvierte muss bei den Ostwestfalen weiterhin auf die Langzeitverletzten Simon Asta und Kenny Prince Redondo verzichten.