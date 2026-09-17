JJ Gabriel gilt als eines der größten Talente im englischen Fußball. Mehrere europäische Großclubs haben Interesse am 15-Jährigen. Auch der FC Bayern?

München (dpa) – Der FC Bayern München hat sich nach Gerüchten über ein Interesse an Englands Supertalent JJ Gabriel zurückhaltend geäußert. «Ich spreche nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen», sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund, «aber wir kennen den Spieler, weil er sehr, sehr talentiert ist, sicher ein außergewöhnliches Talent. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.»

Als Freund vor dem Bundesliga-Heimspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Union Berlin danach befragt wurde, ob man mit dem Offensivspieler im Austausch sei, sagte er: «Aktuell nicht».

Im Fokus vieler Großclubs

Der 15-jährige Joseph Junior Andreou Gabriel von Manchester United zählt zu den größten Talenten im englischen Nachwuchsfußball. In der vergangenen Saison wurde er als jüngster Spieler zum besten Spieler der englischen U18-Liga gekürt.

Gabriel könnte Manchester vielleicht aber schon bald verlassen. Laut «The Athletic» steht das Talent mit dem Club wegen eines möglichen Wechsels im Austausch. Er will sich demnach einer neuen Herausforderung stellen. Real Madrid soll sich intensiv um ihn bemühen. Neben dem FC Bayern wurde auch schon über Interesse vom FC Barcelona und Paris Saint-Germain spekuliert.