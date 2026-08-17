Die letzten WM-Urlauber sind beim FC Bayern zurück. Mit Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano stimmen sich die Münchner beim Teamday ein. Nach sorgenvollen Momenten fehlt ein Star.

München (dpa) – Ohne Jamal Musiala, dafür aber mit den Rückkehrern Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano hat sich der FC Bayern bei seiner Teampräsentation bejubeln lassen. Zwei Tage nachdem Musiala beim Testspiel gegen RB Leipzig (3:1) große Sorgen bereitet hatte, schritt der 23-Jährige am Teamday am Campus des Clubs nicht mit den Münchner Fußballerinnen und Fußballern auf den Rasen.

Musiala fehlt zwei Tage nach Schreckmoment

Nachdem Bundesliga-Torschützenkönig Kane sowie die Franzosen Olise und Upamecano als die am längsten bei der Fußball-Weltmeisterschaft beschäftigten Münchner Stars am Freitag ihre obligatorischen Tests und Untersuchungen absolviert hatten, war das Trio nun im Teamkreis dabei. Auch der gegen Leipzig angeschlagen ausgewechselte Konrad Laimer lief mit ein, trainierte allerdings nicht.

Dagegen fehlte Musiala. Beim Testspiel-Erfolg gegen Leipzig hatte der Mittelfeldstar in der Schlussphase zum Schrecken von Fans und Mitspielern regungslos auf dem Rasen gelegen. Nachdem auch der Notarzt schon auf das Feld gelaufen war, konnte Musiala letztlich eigenständig, wenn auch benommen vom Rasen gehen.

Upamecano mit großen Zielen

Upamecano verkündete vor dem Training am Campus derweil die großen Ziele der Münchner. «Ich bin fit und erstmal zufrieden, jetzt wieder zurück zu sein», sagte der Innenverteidiger im Club-Interview. «Ich hoffe, wir gewinnen alles diese Saison.» Nach dem Double aus Pokal und Meisterschaft greifen die Bayern nach dem unglücklichen Halbfinal-Aus in der Champions League auch in Europa wieder an.

«Ich bin froh, dass wir wieder alle an Bord haben. Jetzt sind die letzten zurückgekommen», sagte Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich. «Man merkt, dass der eine oder andere verletzte Spieler auch wieder zurückkommt. Das tut uns schon gut.» Man freue sich auf die Saison und das Supercup-Spiel in Dortmund.

Zuvor testet Trainer Vincent Kompany sein Team noch einmal. Am Dienstag (18.00 Uhr) laufen die Münchner zu einem Vorbereitungsspiel bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim auf.