Der FC Bayern steht wohl vor der Verpflichtung eines WM-Torschützen. Marokkos Nationalspieler Ismael Saibari soll sich mit den Münchnern einig sein. Der Medizincheck könnte in Nordamerika stattfinden.

München (dpa) – Der FC Bayern München steht laut Spekulationen kurz vor einer Verpflichtung von Marokkos WM-Star Ismael Saibari. Laut «Bild», Sky und Transferexperte Fabrizio Romano hat der deutsche Fußball-Rekordmeister eine Einigung mit der PSV Eindhoven erzielt. Im Gespräch ist eine Ablöse von rund 55 Millionen Euro. Demnach kann der Wechsel nun vollzogen werden. Der Mittelfeldspieler selbst soll sich zuvor schon mit den Münchnern über einen künftigen Vertrag bis 2031 geeinigt haben.

Medizincheck in den USA?

Saibari war bei der Fußball-Weltmeisterschaft durch seinen Treffer gegen Brasilien (1:1) in den internationalen Fokus gerückt. Die Münchner sollen bereits vor einiger Zeit ihr Interesse signalisiert haben. Um den Transfer zeitnah zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, soll der Medizincheck wohl noch während der WM in Nordamerika stattfinden. Bayern-Arzt Jochen Hahne ist momentan als Arzt der deutschen Nationalmannschaft ohnehin in den Staaten und könnte die Saibari-Untersuchung vor Ort übernehmen.

Erfolgreiche Zeit in Eindhoven

Saibari hatte maßgeblichen Anteil am dritten Meistertitel der PSV in Serie, der 25-Jährige wurde auch zum Spieler des Jahres der Eredivisie gewählt. 2025 gewann er mit Marokko die Afrikameisterschaft. Sein Vertrag in Eindhoven ist bis Mitte 2029 gültig.

Der Offensivspieler Saibari war im Sommer 2020 von der U21 von KRC Genk zur zweiten Mannschaft der PSV gewechselt. Zwei Jahre später, im Sommer 2022, stieg er in die erste Mannschaft auf.

Anderer Deal soll schon fix sein

Vor dem Deal mit Saibari soll bereits im Poker mit Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown eine Einigung erzielt worden sein. Bayern-Sportvorstand Max Eberl (52) und sein Frankfurter Kollege Markus Krösche (45) haben sich angeblich auf ein Ablösepaket von rund 55 Millionen Euro verständigt. Jetzt gehe es noch darum, das Verhältnis aus Sockelablöse und Bonus-Zahlungen festzulegen. Anfänglich soll die Eintracht mehr als 60 Millionen Euro gefordert haben. Beide Clubs äußerten sich bislang nicht zu der Personalie.

Auch der beim 7:1 gegen Curaçao starke Brown soll in den USA seinen Medizincheck absolvieren. Der bald 23 Jahre alte Nationalspieler soll danach einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.