Mit 16 schnuppert er Bundesliga-Luft, mit 17 verlängert er seinen Vertrag beim FC Bayern. Die Münchner setzen große Stücke auf ein Mittelfeldtalent.

München (dpa) – Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Talent Erblin Osmani (17) vorzeitig langfristig verlängert. Das Mittelfeldjuwel, das bereits mit 16 Jahren in der Bundesliga beim 4:0 gegen Union Berlin im März zum Einsatz kam, ist zunächst für die U19 eingeplant. Der neue Vertrag wird laut Mitteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit Osmanis 18. Geburtstag automatisch in einen Lizenzspielervertrag umgewandelt. Am 19. Mai 2027 wird er 18 Jahre alt.

«Echtes Eigengewächs»

Osmani kam vom TSV Milbertshofen zur U9 in die Akademie des FC Bayern. In der vergangenen Saison wurde er zunächst in der U17 eingesetzt, dann auch in der U19. Zusätzlich könnte Osmani auch erste Erfahrungen in der Regionalliga unter dem neuen Amateure-Coach Dante sammeln.

«Erblin ist ein gebürtiger Münchner und ein echtes FC-Bayern-Eigengewächs. Er hat bereits sein Debüt bei unseren Profis gefeiert und wir sind überzeugt von seinem weiteren Entwicklungspotenzial», sagte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, laut Mitteilung. Osmani kam zweimal für die deutsche U17-Nationalmannschaft zum Einsatz, siebenmal lief er für die U19 auf.