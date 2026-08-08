Aufstiegs-Mitfavorit 1. FC Heidenheim startet erfolgreich in die 2. Bundesliga. Doch der Erfolg gegen den VfL Osnabrück ist schwer erarbeitet. Der Aufsteiger überzeugt trotz Niederlage.

Heidenheim (dpa) – Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat sich mit einem Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Das Team von Dauer-Trainer Frank Schmidt setzte sich gegen den starken Aufsteiger VfL Osnabrück mit 4:3 (3:2) durch.

In der unterhaltsamen Partie trafen vor 15.000 Zuschauer Budu Siwsiwadse (10.), Marcel Costly (29.), Jan Schöppner (45.+2) und Marvin Pieringer (89.) für die Heidenheimer. Die Niedersachsen glichen dank Niklas Wiemann (23.) und

David Kopacz (34.) vor der Pause zweimal aus. Den dritten Treffer steuerte Robin Meißner (90.+2) per Handelfmeter bei.

Munteres Spiel auf Augenhöhe

Die Heidenheimer begannen stürmisch, erspielten sich sofort Chancen und gingen früh durch Siwsiwadse in Führung. Sechs Minuten später wurde ein weiterer Treffer des Torjägers wegen Abseits aberkannt. Danach wurden die Osnabrücker aktiver und kamen durch Wiemann zum Ausgleich. Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit leichten Vorteilen für die Gastgeber.

Neuzugang Costly brachte die Heidenheimer erneut in Front, doch erneut antworteten die Gäste durch Kopacz nur fünf Minuten später. In der Nachspielzeit war Schöppner per Kopf nach einem Eckball zur Stelle und bescherte Heidenheim die Pausen-Führung.

Spannende Schlussphase

Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel offen. Beide Mannschaften suchten spielerische Lösungen. Gefährlich wurde es auf beiden Seiten vor allem nach Standardsituationen. Eine verarbeitete der Heidenheimer Pieringer per Kopf kurz vor dem Ende. Es blieb spannend: Drei Minuten später verwandelte Meißner einen Handelfmeter und verkürzte für den VfL. Zum erneuten Ausgleich reichte es nicht mehr.