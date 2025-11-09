Explosionsgeräusch: Wohnhaus brennt – Bewohner vermisst

Auf einen lauten Knall folgen Flammen. In Oberbayern steht eine Doppelhaushälfte in Vollbrand. Ein 59 Jahre alter Bewohner wird vermisst.

Geisenfeld (dpa) – Nach einem Explosionsgeräusch steht eine Doppelhaushälfte in Geisenfeld in Oberbayern in Flammen. Der 59 Jahre alte Bewohner des Hauses werde vermisst, sagte ein Polizeisprecher. Fünf Menschen aus der Nachbarschaft würden vom Roten Kreuz betreut, sie seien jedoch ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Die Bewohner der umliegenden Gebäude seien inzwischen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei evakuiert worden. Für sie werde eine Notunterkunft eingerichtet. Die Doppelhaushälfte im Landkreis Pfaffenhofen stehe in vollem Umfang in Brand. Bei den Löscharbeiten seien rund 140 Kräfte im Einsatz.

Die Ursache für das knallartige Geräusch ist bislang ungeklärt, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hatten erst den Knall gehört und dann die Flammen gesehen.