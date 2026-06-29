Der frühere deutsche Zehnkampf-Rekordhalter Jürgen Hingsen ist überzeugt, dass Leo Neugebauer noch viel Potenzial hat. Und auch der Weltmeister selbst hält einiges für möglich - sogar den Weltrekord.

Ratingen (dpa) – Der frühere Zehnkampf-Star Jürgen Hingsen traut Weltmeister Leo Neugebauer zu, eines Tages den Weltrekord zu verbessern. «Wenn es wirklich optimal läuft, kann er den Weltrekord schaffen», sagte Hingsen der Deutschen Presse-Agentur. Neugebauer habe noch «überall Potenzial», betonte der 68-Jährige.

Und auch Neugebauer hält den Weltrekord für möglich. «Ich glaube auch, dass es irgendwann drin ist. Man weiß halt nie, wann es passieren wird», sagte der 26-Jährige nach seinem souveränen Sieg beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen. «Ich mache mir da auch keinen Druck. Ich gehe einfach von Zehnkampf zu Zehnkampf.»

Nur fünf Zehnkämpfer mit höherer Punktzahl als Neugebauer

Bei der Generalprobe für die Leichtathletik-Europameisterschaften im britischen Birmingham im August kam Neugebauer bei einer Hitzeschlacht auf solide 8.573 Punkte. Den Weltrekord hält aktuell der Franzose Kevin Mayer, der vor acht Jahren 9.126 Zähler erreichte. Zum Vergleich: Neugebauers persönliche Bestmarke aus dem Jahr 2024 liegt bei 8.961 Punkten. Damit ist er der sechstbeste Zehnkämpfer der Geschichte.

Bevor der Olympia-Zweite von Paris in die Weltspitze vorstieß, war mehr als 30 Jahre lang Hingsen deutscher Rekordhalter im Zehnkampf. Neugebauer sei «sehr gefestigt», lobte Hingsen seinen Nachfolger. «Wenn mal eine Disziplin nicht so gut läuft, schüttelt er das ab und geht die nächste an.»

Hingsen schwärmt von Neugebauers Körper: «Ein Modellathlet»

In Ratingen begegneten sich Neugebauer und Hingsen, der als Zuschauer das Meeting im Mehrkampf-Mekka verfolgte, erstmals hautnah. «Live sieht er noch besser aus als im Fernsehen», bewunderte der Olympia-Zweite von Los Angeles 1984 Neugebauers Körper mit einem Schmunzeln.

«Er ist schon ein Modellathlet. Man umarmt sich ja und da kannst du schon merken, wo die Muckis sitzen. Man tastet sich ja so ein bisschen ab. Der ist schon richtig extrem gut durchtrainiert.»