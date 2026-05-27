Verden
Ex-RAF-Terroristin Klette zu 13 Jahren Haft verurteilt
Urteil im Prozess gegen Ex-RAF-Terroristin Klette erwartet
Die Angeklagte Daniela Klette ist vor dem Landgericht Verden zu 13 Jahren Haft verurteilt worden.
Sina Schuldt. DPA

Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist vor dem Landgericht Verden zu 13 Jahren Haft verurteilt worden - wegen schweren Raubes, Verstößen gegen Waffengesetze und anderer Straftaten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub Geldtransporter und Supermärkte überfiel.

Verden (dpa) – Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist vor dem Landgericht Verden zu 13 Jahren Haft verurteilt worden – wegen schweren Raubes, Verstößen gegen Waffengesetze und anderer Straftaten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub Geldtransporter und Supermärkte überfiel.

© dpa-infocom, dpa:260527-930-134300/1

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Politik

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