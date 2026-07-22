Als Jürgen Klopp Borussia Dortmund trainierte, war Sven Bender sein Spieler. Gemeinsam feierten sie beim BVB Titel und Erfolge. Und jetzt stehen sie wohl vor einer Wiedervereinigung beim DFB.

Frankfurt/Main (dpa) – Kurz vor der geplanten Verpflichtung und Präsentation von Jürgen Klopp als Fußball-Bundestrainer dringen personelle Neuigkeiten aus dem potenziellen Assistentenstab des 59-Jährigen nach außen. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, soll Ex-Nationalspieler Sven Bender als weiterer Klopp-Assistent künftig bei der deutschen Nationalmannschaft tätig werden. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es seitens des DFB zunächst nicht.

Der 37-Jährige ist eine spannende Personalie. Bis vor zwei Wochen war der Ex-Profi, der seine erfolgreichste Zeit als Mittelfeldspieler unter Klopp bei Borussia Dortmund erlebt hatte, Chefcoach beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching. Dann kam die überraschende Nachricht der Trennung.

Bis vor zwei Wochen noch Trainer in Unterhaching

«Natürlich hat uns die Entscheidung und die Kurzfristigkeit überrascht», sagte Hachings Präsident Manfred Schwabl. Als Begründung wurden in der Mitteilung des Viertligisten «unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige sportliche Ausrichtung und Zielsetzung» angeführt.

Schwabl dankte Bender zum Abschied für dessen Professionalität, Loyalität und das große Herzblut bei der Arbeit: «Umso mehr bedauern wir, dass wir künftig getrennte Wege gehen werden.» War es in Wirklichkeit der Lockruf von Bundestrainer-Kandidat Klopp, der bei Bender ein Umdenken auslöste?

Die Verpflichtung von Klopp als Nachfolger für Julian Nagelsmann (38) befindet sich nach dem deutschen WM-Flop in Amerika nach intensiven Verhandlungen auf der Zielgeraden. Die Unterschrift unter einen Vertrag bis zur nächsten WM-Endrunde 2030 und die Präsentation Klopps am DFB-Sitz in Frankfurt am Main sollen noch in dieser Woche erfolgen, aller Voraussicht nach am Freitag.

Klopps Assistenten-Team für den DFB-Job

Als sicher gilt, dass Klopp seine langjährigen Vertrauten Peter Krawietz (54) und Pepijn Lijnders (43), mit denen er in der Vergangenheit erfolgreich als Vereinscoach zusammenarbeitete, als Co-Trainer mit zum DFB bringen wird.

Sven Bender wechselte 2009 vom TSV 1860 München nach Dortmund. Dort wurde der defensive Mittelfeldspieler 2011 und 2012 mit Klopp als Chefcoach deutscher Meister. 2013 erreichten sie gemeinsam das Champions-League-Finale, das der BVB in London gegen den FC Bayern München mit 1:2 verlor.

Bender war über Jahre ein Schlüsselspieler in Klopps BVB-Team. Er hat zudem eine DFB-Vergangenheit als Nationalspieler (7 Länderspiele) und Olympia-Teilnehmer (2016). Zudem war er von 2022 bis 2023 beim Deutschen Fußball-Bund Assistenztrainer der U16-Juniorenauswahl. Das dürfte den Funktionären im Verband gefallen. Der Assistenten-Posten unter Klopp wäre für Sven Bender nun ein ideales Sprungbrett für die weitere Trainerkarriere.