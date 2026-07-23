Vor zwei Jahren stürmte Christos Tzolis noch für Düsseldorf, jetzt steht er beim englischen Meister unter Vertrag. Berichten zufolge zahlen die Londoner eine hohe Ablöse.

London (dpa) – Zwei Jahre nach seinem Abgang von Fortuna Düsseldorf wechselt Stürmer Christos Tzolis zum englischen Meister FC Arsenal. Der 24 Jahre alte griechische Fußball-Nationalspieler hat in London einen langfristigen Vertrag unterschrieben, wie der Club aus der Premier League mitteilte. Über die genaue Dauer des neuen Arbeitspapiers machte der FC Arsenal keine Angaben.

«Christos hat in den letzten drei Spielzeiten herausragende Zahlen in Bezug auf Tore und Vorlagen erzielt», sagte Arsenals Sportdirektor Andrea Berta in einer Vereinsmitteilung. Medienberichten zufolge zahlen die Gunners rund 40 Millionen Euro an den belgischen Erstligisten Club Brügge. Die Düsseldorfer erhalten den Berichten zufolge keinen Anteil an der Ablösesumme.

Starke Saison in Düsseldorf

In der Saison 2023/24 erzielte Tzolis für Fortuna Düsseldorf 24 Tore in 37 Pflichtspielen. Mit 22 Treffern sicherte er sich damals gemeinsam mit Haris Tabakovic und Robert Glatzel die Torjägerkanone in der 2. Bundesliga. Mit der Fortuna erreichte Tzolis das Halbfinale des DFB-Pokals und verpasste den Bundesliga-Aufstieg in der Relegation nur knapp.

Düsseldorf hatte den Offensivspieler in seiner Durchbruchssaison damals von Norwich City ausgeliehen. Nach der Saison zog Fortuna dann die Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro, gab Tzolis aber kurze Zeit später für kolportiere 6,5 Millionen Euro an Club Brügge ab.

In Brügge sammelte Tzolis erste Erfahrungen in der Champions League und überzeugte weiterhin mit Torbeteiligungen. In 108 Spielen erzielte er für die Belgier 43 Tore und bereitete 45 Treffer vor.