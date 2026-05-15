Als einer der ersten Mitfavoriten hat Belgien seinen WM-Kader nominiert. Ein ehemaliger Dortmunder fährt mit, für mehrere Talente bedeutet die Nominierung das vorzeitige Aus.

Brüssel (dpa) – Die von Verletzungen und Formtiefs geplagten Axel Witsel und Romelu Lukaku werden mit der belgischen Nationalmannschaft zur Fußball-WM nach Amerika reisen. Das geht aus dem 26-köpfigen Aufgebot hervor, das Trainer Rudi Garcia vor dem Wochenende veröffentlichte.

Witsel (37), der von 2018 bis 2022 für Borussia Dortmund spielte, kam in den vergangenen drei Jahren kaum im Nationalteam zum Einsatz und erhielt nun den Vorzug vor hoffnungsvollen Talenten wie dem 17 Jahre jungen Nathan de Cat.

Lukaku absolvierte nur 64 Einsatzminuten

Auch Stürmer Lukaku ist dabei. Mit 89 Toren ist der 33-Jährige zwar mit Abstand erfolgreichster Torjäger in Belgiens Nationalteam. Lukaku hat allerdings beim SSC Neapel eine Saison zum Vergessen hinter sich. Gerade einmal 64 Einsatzminuten hat der Angreifer in allen Pflichtspielen absolviert.

Nicht zu den 26 WM-Fahrern zählt der ehemalige Leipziger Lois Openda, obschon er in den vergangenen zwei Jahren zum festen Personal gehörte. Seine Torquote mit drei Treffern aus 33 Länderspielen ist allerdings nicht gut. Belgien trifft bei der WM in einer machbaren Gruppe auf Ägypten, Iran und Neuseeland.