Ex-Bundesligaprofi Wicky kehrt als Trainer in die USA zurück

Raphael Wicky übernimmt als Trainer bei Sporting Kansas City. Für den früheren Bremer und Hamburger ist die Major League Soccer kein Neuland.

Kansas City (dpa) – Ex-Bundesligaprofi Raphael Wicky kehrt als Trainer in die nordamerikanische Profiliga MLS zurück. Der ehemalige Fußballprofi des SV Werder Bremen und des Hamburger SV unterschrieb bei Sporting Kansas City einen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit Option auf eine weitere Saison, wie das MLS-Team mitteilte. Von Ende 2019 bis Ende September 2021 hatte der 48 Jahre alte Wicky bei Chicago Fire bereits in den USA gearbeitet.

Kansas City gewann in der MLS zweimal den Titel, zuletzt 2013. Im vergangenen Jahr verpasste das Team die Playoffs und war mit 28 Punkten aus 34 Partien die schlechteste Mannschaft der Western Conference.

Wicky, der zuletzt in seinem Heimatland Schweiz die Young Boys aus Bern trainierte, will das Team in der am 21. Februar beginnenden Saison wieder zu besseren Resultaten führen.