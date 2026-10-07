Karlsruhe
Ex-BND-Präsident Hanning wegen Spionageverdachts in U-Haft

Unter anderem wegen Spionageverdachts und Landesverrats muss Ex-BND-Präsident August Hanning in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe habe den Haftbefehl gegen den 80-Jährigen in Vollzug gesetzt, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Hannings früherer Büroleiter soll ihn mit Infos des BND versorgt haben, die der Ex-BND-Chef gewinnbringend für seine Beratertätigkeit genutzt haben soll. Auch prüfen die Ermittler, ob Hanning in einem Fall die Infos für eine Analyse für einen ausländischen Nachrichtendienst verwendet hat.

Karlsruhe (dpa) – Beraterunternehmen Pluteos

Mitteilung zur Festnahme

© dpa-infocom, dpa:261007-99-882257/1

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