Als einzige Deutsche geht Eva Lys ins Turnier in Berlin. Nach einem holprigen Start steigert sich die 24-Jährige.

Berlin (dpa) – Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat beim Rasenturnier in Berlin die Runde der letzten 16 erreicht. Im Steffi-Graf-Stadion gewann die Hamburgerin 7:6 (9:7), 6:3 gegen die Polin Magdalena Frech. Lys ist die einzige Deutsche im Hauptfeld des mit 1,2 Millionen Euro dotierten WTA-Turniers.

Lys, die mit einer Wildcard startete, gab ihr erstes Aufschlagspiel ab, holte sich aber sofort das Break. Die Weltranglisten-80. ließ beim Stand von 6:5 mehrere Satzbälle aus, der Tiebreak musste entscheiden. Dort gab Lys eine 5:2-Führung zunächst aus der Hand, sicherte sich den Satz dann aber mit etwas Glück per Netzroller.

Im zweiten Satz war Lys dann die deutlich bessere Spielerin und setzte sich souverän durch. Am frühen Abend steht in der Hauptstadt noch das mit Spannung erwartete erste Spiel von Tennis-Legende Serena Williams an, die das zweite Turnier nach ihrem Comeback spielt. Gemeinsam mit der Tschechin Karolína Muchová trifft die 44-Jährige auf Guiliana Olmos aus Mexiko und die Neuseeländerin Erin Routliffe.