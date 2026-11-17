KonjunkturEU-Kommission verdoppelt Wachstumsprognose für Deutschlanddpa17.11.2026, 11:06 UhrDie EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für Deutschland mehr als verdoppelt. Nach mehreren Jahren der Stagnation werde für die Wirtschaft im laufenden Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent erwartet, teilte die Brüsseler Behörde mit.Brüssel (dpa) – Konjunkturprognosen EU-Kommission© dpa-infocom, dpa:261117-99-304457/1 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterWirtschaft