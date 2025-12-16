«Es ging nicht anders»: Patrice und Daniel Aminati getrennt

Patrice Aminati hat sich von ihrem Mann, dem Fernsehmoderator Daniel Aminati, getrennt. Die Gründe scheinen vielschichtig zu sein. Ihre Krebserkrankung sei nicht die Ursache für das Liebes-Aus.

Dresden (dpa) - Influencerin und Model Patrice Aminati (30) hat sich von ihrem Ehemann Daniel getrennt. «Am 23. September habe ich Daniel verlassen. Ich kann Daniel nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat. Wir haben uns als Liebespaar verloren», schrieb sie auf Instagram in einer Story. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Trennung berichtet. «Es ging nicht anders», sagte sie dem Blatt.

Der Grund sei nicht unmittelbar in ihrer Krebserkrankung zu suchen, die sie im April 2023 öffentlich gemacht hatte. «Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert», schrieb sie bei Instagram. «Unterschiedliche Werte, Vorstellungen und Träume konnten durch die Liebe nicht überbrückt werden.»

Über den schwarzen Hautkrebs, an dem sie leidet, hatte Aminati zuletzt im Mai in einem Interview der «Zeit» gesprochen. Daniel Aminati (52) ist Fernsehmoderator und Musiker. Er bestätigte auf Instagram, dass Patrice und er nun getrennte Wege gehen. «Ich wünsche ihr bei diesem neuen Abschnitt alles erdenklich Gute und werde Sie auch weiterhin unterstützen, wo ich nur kann», schrieb er. Er sei dankbar für die gemeinsame Zeit «und vor allem für das größte Geschenk», die gemeinsame Tochter Charly (3).

Patrice Aminati teilte mit, angesichts ihrer Erkrankung habe sie «zuerst für Stabilität für mich und unsere Tochter sorgen müssen.» In ihrer Instagram-Story schrieb Aminati, dass sie zusammen mit ihrer Tochter seit September bei ihren Eltern wohne. «Ich habe mich für eine berufliche Zukunft auf eigenen Füßen entschieden. Für mehr habe ich leider keine Kraft mehr.»