Hamburg (dpa) – Tennis-Talent Diego Dedura hat eine Überraschung beim Turnier in Hamburg verpasst. Der 18-Jährige musste sich am Rothenbaum in der ersten Runde dem Amerikaner Frances Tiafoe mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. Zwar zeigte Dedura, der dank einer Wildcard direkt im Hauptfeld stand, eine ordentliche Leistung. Insgesamt war Tiafoe aber zu stark, zumal Dedura seine Breakchancen nicht nutzen konnte.

Für eine Überraschung sorgte dagegen Max Schönhaus in der Qualifikation. Der 18-Jährige, der im vergangenen Jahr bei den French Open im Finale der Junioren stand, gewann einen Krimi gegen den Amerikaner Marcos Giron mit 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5). Schönhaus benötigte 2:49 Stunden für seinen Erfolg und steht damit erstmals im Hauptfeld des ATP-500-Turniers in der Hansestadt.

Alexander Zverev hatte seine Teilnahme in Hamburg kurzfristig abgesagt. Der Weltranglisten-Dritte plagt sich mit Rückenproblemen herum und legt mit Blick auf die French Open eine kurze Pause eine. Das zweite Grand-Slam-Turnier beginnt am nächsten Sonntag in Paris.