Erster Trailer für neuen «Tribute von Panem»-Film

Neue Gesichter und noch härtere Regeln: Der erste Trailer zum neuen «Panem»-Prequel ist draußen. Der Film wird auch in Berlin gedreht.

Berlin (dpa) - Nach den Spielen ist vor den Spielen: Ein neuer Film der «Tribute von Panem»-Reihe wird derzeit auch in Berlin gedreht. Nun ist ein erster Trailer erschienen. Ralph Fiennes, Jesse Plemons und Glenn Close zählen zur Besetzung.

Der Film erzählt die Vorgeschichte des späteren Mentors Haymitch Abernathy, der an den 50. Hungerspielen teilnehmen muss, 24 Jahre vor den Ereignissen von Katniss Everdeen (damals gespielt von Jennifer Lawrence) im Film «The Hunger Games».

Der rund zweiminütige Trailer zeigt ein von politischer Spannung zerrissenes Panem, ein aufgerüstetes Kapitol und erste düstere Eindrücke aus der Arena, in der brutalere Regeln als je zuvor gelten sollen.

«The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» basiert auf dem im März 2025 erschienenen gleichnamigen Buch der «Tribute von Panem»-Autorin Suzanne Collins. In der ersten Trilogie noch von Woody Harrelson verkörpert, taucht nun der noch eher unbekannte australische Schauspieler Joseph Zada in die Hauptrolle des Abernathy ein.

Ihm zur Seite steht jedoch ein mit Hollywoodstars gefüllter Cast: Neben «Bugonia»-Star Jesse Plemons (37) und Ralph Fiennes (62, «Harry Potter»-Reihe, «Konklave») als Coriolanus Snow stehen unter anderem auch Elle Fanning (27) sowie die Oscar-Preisträger Glenn Close (78, «101 Dalmatiner») und Kieran Culkin («43, Succession») vor der Kamera.

Hollywoodstars schwärmen von der Hauptstadt

Anfang Juli bekam die Produktion in Deutschland mediale Aufmerksamkeit, als für den neuen sechsten «Panem»-Film nach rund 4.000 Komparsen für Dreharbeiten im Raum Köln und Duisburg gesucht wurden. In Berlin wurde auf dem Tempelhofer Feld gedreht.

Hollywood-Ikone Close schwärmte in einem Video von einem «wunderschönen Sonnenuntergang» auf dem Feld, das sie kürzlich auf Instagram postete. Bei einer Premiere im Delphi Filmpalast erzählte Plemons, der ebenfalls für die Dreharbeiten in Deutschland ist, dass er auch schon privat in Berlin ins Kino gegangen sei.

Francis Lawrence führt erneut Regie. Der Kinostart ist für November 2026 geplant. Bereits 2023 war mit «The Ballad of Songbirds and Snakes» ein Prequel zu dem erfolgreichen Franchise erschienen.