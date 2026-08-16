Dresden (dpa) – Dynamo Dresden hat den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm bezwang im eigenen Stadion Darmstadt 98 mit 1:0 (1:0). Jonas Sterner erzielte in einem unterhaltungsarmen Spiel der 2. Fußball-Bundesliga vor 30.849 Zuschauern nach 12 Minuten das einzige Tor. Darmstadts Kai Klefisch sah in der 71. Minute die Gelb-Rote Karte nach einem Foul an Niklas Hauptmann. Zuvor war er bereits wegen Meckerns verwarnt worden. Die Hessen warten weiter auf den ersten Sieg.

98-Coach Florian Kohfeldt hatte überraschend den erst am Freitag verpflichteten Milan Smit in die Startelf beordert. Akzente konnte der Niederländer allerdings kaum setzen. Das lag vornehmlich an den Gastgebern, die die erste Halbzeit über weite Strecken kontrollierten. Allerdings konnten sich die Dresdner kaum Chancen erarbeiten. So war die Führung nach einem feinen Zusammenspiel zwischen Sterner und Vincent Vermeij die einzige nennenswerte Aktion in einem Spiel, das sich vornehmlich zwischen den Strafräumen abspielte.

Nach dem Wechsel häuften sich die Chancen, weil sich die Dresdner nach einer großen Möglichkeit für Ben Bobzien (47.) unverständlicherweise zurückzogen. Darmstadt spielte offensiver, Smit (68.) scheiterte an Dynamo-Keeper Tim Schreiber, im Gegenzug war Marcel Schuhen im Darmstädter Tor Sieger gegen Alexander Rossipal. Der eingewechselte Jakob Lemmer traf nach 87 Minuten den Pfosten.