Ausbau des Flughafens
Erste Passagiere im Frankfurter Terminal 3 angekommen
Erstflug vom neu eröffneten Terminal 3 am Frankfurter Flughafen
Die erste Maschine wurde mit Wasserfontänen der Flughafenfeuerwehr begrüßt.
Andreas Arnold. DPA

Nach mehr als zehn Jahren Bauzeit ist Terminal 3 in Frankfurt in Betrieb: Die ersten Gäste aus China sind gelandet, weitere Airlines folgen bis zum Sommer.

Lesezeit 1 Minute

Frankfurt/Main (dpa) - Am neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens sind erstmals Passagiere eines Linienflugs abgefertigt worden. Als Erstes landete am frühen Morgen ein Jet der Gesellschaft China Southern Airlines aus Shenyang, wie der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte. 

Die chinesische Gesellschaft gehört zu den 57 Airlines, die bis zum Sommer in das neue Terminal 3 am größten deutschen Flughafen umziehen sollen. Bislang waren sie im Terminal 2 beheimatet, das geschlossen und saniert werden soll. 

Das neue Gebäude war nach mehr als zehn Jahren Bauzeit am Mittwoch mit einem Festakt offiziell eröffnet worden. Das vier Milliarden Euro teure Terminal bietet in der ersten Ausbaustufe eine Abfertigungskapazität von rund 19 Millionen Passagieren und kann mit einem vierten Flugsteig auf 25 Millionen erweitert werden. Es stellt die Endstufe des genehmigten Ausbaus am Flughafen Frankfurt dar.

© dpa-infocom, dpa:260423-930-981568/2

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Wirtschaft

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