Krimi bis zur Schlussphase: Magdeburg hält gegen Barcelona lange mit, doch ein später Doppelschlag dämpft die Hoffnungen auf den Gruppensieg.

Magdeburg (dpa) – Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der Handball-Champions-League die erste Niederlage hinnehmen müssen und den Gruppensieg vorerst verpasst. Gegen Rekordsieger FC Barcelona unterlagen die Elbestädter vor 6.480 Zuschauern mit 29:36 (16:16). Bester Magdeburger Schütze war Felix Claar mit sieben Toren. Am letzten Spieltag muss der SCM auf Schützenhilfe hoffen, um doch noch Erster zu werden.

Auf beiden Seiten gab es in den ersten Minuten ungewohnte Fehler. SCM-Torwart Sergey Hernandez – ab Sommer in Barcelona – kam gut ins Spiel, brachte Vorteile im Torhüterduell. Dennoch führten die Gäste (3:4/10.), konnten sich in einer ausgeglichenen Partie zunächst nicht weiter absetzen. Kurz vor der Pause führte Barcelona mit drei Treffern (13:16/25.), doch Magdeburg kämpfte sich bis zum Halbzeitpfiff zurück.

Magdeburg offensiv zu fehlerhaft

Die Gäste kamen konzentrierter aus der Kabine, zogen wieder auf zwei Tore davon, weil den Grün-Roten im Angriff technische Fehler unterliefen. Der SCM blieb anschließend an den Gästen dran, hatte aber Probleme gegen die aggressive Deckung und wenig Zugriff in der Defensive (20:22/38.). Doch auch diesmal arbeitete sich der SCM wieder zum Ausgleich (24:24/44.). Magdeburg hielt die Partie lange offen, doch ein Doppelschlag brachte die Gäste wieder auf drei Treffer weg (29:32/54.) und der SCM verlor am Ende doch klar.