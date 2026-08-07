Der FC Bayern gewinnt auf der Asientour seinen bislang klangvollsten Test vor der neuen Saison. Der Kapitän rückt beim ersten Einsatz in der Vorbereitung erst spät in den Fokus.

Hongkong (dpa) - Der FC Bayern München um die besonders umjubelten Luis Díaz und Manuel Neuer hat seine Asienreise mit einem Testspielsieg auch sportlich erfolgreich beendet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann in Hongkong die bislang klangvollste Partie der Vorbereitung gegen Aston Villa mit 2:1 (1:0). Nachdem Minjae Kim (37. Minute) vor der Pause für die Führung gesorgt hatte, legte Díaz mit einer sehenswerten Einzelleistung nach.

Bei seinem ersten Einsatz in der Vorbereitung wurde Kapitän Neuer, der gegen Jeju SK FC pausiert hatte, von Villa-Neuzugang Joao Gomes überwunden (83.). Gegen Tammy Abraham rettete der 40-Jährige den Sieg (85.). «Es war für uns wichtig, dass wir dieses Spiel gegen eine Mannschaft aus der Premier League, die zu den Top-Vier in England gehört, gewonnen haben», sagte Neuer.

Freistoß-Hereingabe Bischof, Kopfballtor Kim

Gegen den Europa-League-Gewinner aus Birmingham, der in der kommenden Woche um den UEFA-Supercup gegen Königsklassen-Sieger Paris Saint-Germain spielt, waren die Münchner die dominierende Mannschaft. Nachdem Distanzschüsse von Arijon Ibrahimovic (14.), Aleksandar Pavlovic (26.) und Tom Bischof (30.) nicht den Erfolg brachten, half ein Standard.

Bischof brachte den Freistoß vors Tor. Der Südkoreaner Kim ließ sich unter dem geschlossenen Stadiondach von den offiziell 38.176 Zuschauern in der nicht ausverkauften Arena für sein Kopfballtor feiern.

Ohne DFB-Kapitän Joshua Kimmich, der im Training laut Club-Angaben wegen leichter Adduktorenbeschwerden pausiert hatte, waren die Münchner auch nach der Pause die bessere Mannschaft. Der unter großem Jubel nach rund einer Stunde eingewechselte Kolumbianer Díaz sorgte für viel Schwung auf dem linken Flügel.

Wiederholt verpassten die Bayern das 2:0, ehe es WM-Teilnehmer Díaz dann selbst in die Hand nahm. Erst tanzte er den Gegner aus, sein Schuss fand von der Unterkante der Latte den Weg ins Tor. Danach drehte der Gegner überraschend noch auf und sorgte für eine spannende Schlussphase.

In zwei Wochen geht's um den ersten Titel

Eine Woche lang waren die Münchner in Südkorea und danach in der Metropole am südchinesischen Meer zu Gast, die Verantwortlichen werten die Reise als großen Erfolg. Nach einem 2:1-Erfolg gegen Jeju brachte Trainer Vincent Kompany das zweite Spiel weitere sportliche Aufschlüsse. Er meinte: «Ich habe den Spielern gesagt, dass ich beeindruckt war. Man weiß, wer da ist und wer fehlt.»

Zwei Wochen vor dem Supercup-Duell bei Borussia Dortmund fehlten aber noch einige Stars bei den Münchnern - wie Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane und die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano. Bis zum BVB-Match stehen noch die Vorbereitungsspiele gegen RB Leipzig (15. August) und beim 1. FC Heidenheim (18.) an.