Cottbus feiert beim 3:1 gegen Hannover eine erfolgreiche Zweitliga-Rückkehr. Das Sportliche rückt kurzzeitig in den Hintergrund und Erinnerungen an 1997 werden wach. Gleicher Ort, gleicher Gegner.

Cottbus (dpa) - Erst funktionierte der Schiedsrichter-Funk vor Anpfiff nicht, dann fiel der Strom vor Beginn der zweiten Halbzeit aus. Mehrere Technik-Pannen haben beim 3:1 des FC Energie Cottbus gegen Hannover 96 zu Verzögerungen beim Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga geführt.

«Es gab eine Überlastung meines Wissens. Wir haben die Ursache noch nicht gefunden», berichtete Präsident Sebastian Lemke am Sky-Mikrofon. Es sei kurzzeitig alles aus gewesen, dann sei der Strom wieder angemacht worden. «Müssen jetzt auf Ursachenforschung gehen, woher die Überlastung kam», sagte Lemke.

Cottbus-Präsident: «Da macht man den Strom mal aus»

Weil die Schiedsrichter nicht miteinander kommunizieren konnten, war das Spiel zunächst mit rund zehn Minuten Verspätung angepfiffen worden. Und auch die zweite Halbzeit begann ein paar Minuten später als geplant. Erst verstummten die Musikboxen, dann ging die Anzeigetafel aus. «Es ist ein Traditionsduell gewesen wie 97 und Tradition soll man leben habe ich mal gehört. Da macht man den Strom mal aus», scherzte Lemke und erinnerte an eine Partie vor 29 Jahren.

1997 fiel das Flutlicht beim Rückspiel um den Aufstieg in die 2. Bundesliga im Stadion der Freundschaft aus. Auch damals hieß der Gegner Hannover 96. «Ich hoffe nicht, dass die Person, die das damals gemacht hat, heute wieder da war. Die haben gesagt, das hängt wohl auch mit dem Festival hier zusammen», erklärte Trainer Claus-Dieter Wollitz. In Cottbus findet dieses Wochenende das Elbenwald Festival statt.

Genau wie damals hieß auch diesmal der Sieger Energie Cottbus. Dank Aufstiegsheld und Doppeltorschütze Tolcay Cigerci feierten die Lausitzer nach zwölf Jahren Abstinenz eine siegreiche Rückkehr in die 2. Liga.