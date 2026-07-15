Neuauflage des Weltrekordspiels von 2010: Auch 2027 eröffnet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft die Heim-WM wieder in der Arena auf Schalke. Gegen einen besonderen Gegner.

Gelsenkirchen (dpa) – Wie 2010 beginnt die Eishockey-Heim-WM im kommenden Jahr mit einem Arena-Spektakel auf Schalke. Deutschland eröffnet die Weltmeisterschaft am 13. Mai 2027 in der Gelsenkirchener Fußball-Arena gegen den Erzrivalen und aktuellen Vize-Weltmeister aus der Schweiz. Von Donnerstag an sind Tickets für die WM im kommenden Jahr erhältlich. Die günstigsten Karten sollen 39 Euro kosten.

Nach dem Eröffnungsspektakel auf Schalke finden die weiteren Spiele in Düsseldorf und Mannheim statt. Das deutsche Team trägt die Gruppenspiele in Mannheim aus. Die Halbfinals und das Endspiel finden in Düsseldorf statt.

2010 kamen über 77.000 Zuschauer

«Dass die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland mit einem solchen Highlight beginnt, ist etwas ganz Besonderes», befand der Chef des Organisationskomitees, Claus Gröbner. Die Arena auf Schalke hat aktuell ein Fassungsvermögen von 61.574 Zuschauern. 2010 waren zum Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und den USA dank Zuschauerrängen im Innenraum 77.803 Besucher gekommen, was damals ein Weltrekord war. Das DEB-Team gewann die Partie 2:1 nach Verlängerung.

«Gelsenkirchen schrieb im Jahr 2010 Eishockey-Geschichte. Mit dem Eröffnungsspiel der WM an diesem ikonischen Austragungsort knüpfen wir an dieses Eishockey-Erbe an», sagte der Generalsekretär des Weltverbandes IIHF, Matti Nurminen.