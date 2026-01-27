Eskalation beim Zweitligaspiel
Ermittlungen wegen Verdacht des versuchten Mordes im Stadion
1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden
Gezielte Gewalt am Rande des Spiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden. Die Polizei geht von geplanten Konfrontationen aus und zählt mehr Verletzte als zunächst angenommen.

Magdeburg (dpa) – Nach dem Gewaltausbruch am Rande des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden am Wochenende ermittelt die Polizei in drei Fällen wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Einsatzkräfte wurden nach Angaben eines Polizeisprechers unter anderem mit Steinen, Absperrgittern, Mülltonnen, Stühlen, Toiletten, Gehwegplatten und einem Gullydeckel beworfen. Zudem erhöhte die Polizeiinspektion Magdeburg die Zahl der Verletzten von 64 auf 70 Beamte. 17 Polizisten mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Polizei geht von gezielter Konfrontation aus

Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass die Eskalation gezielt gesucht wurde. Am Vorabend des Fußballspiels hatten sich nach Polizeiangaben rund 90 Anhänger aus Dresden mit 50 Anhängern aus Magdeburg im benachbarten Schönebeck zu einer körperlichen Auseinandersetzung verabredet. Der Polizei sei es jedoch gelungen, das Aufeinandertreffen und auch weitere Treffen zu verhindern. Da am Spieltag dann im Heimbereich eine abgeklebte Sicherheitskamera durch die Polizei festgestellt wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass die Konfrontation zwischen den beiden Fanlagern während oder nach dem Spiel gezielt gesucht werden sollte.

Insgesamt waren am Spieltag rund 600 Polizisten im Einsatz. Der Großteil von ihnen stammt aus Sachsen-Anhalt, aber auch aus Brandenburg und Sachsen. Dresden hatte das Ostderby mit 2:1 gewonnen.

