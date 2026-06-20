Über viele Jahre war Mateusz Przybylko ein fester Bestandteil der deutschen Leichtathletik. Seinen größten Wettkampf legte er im Berliner Olympiastadion hin. Dann hatte er viel Pech. Nun ist Schluss.

Leverkusen (dpa) – Der frühere Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko beendet seine aktive Karriere. Wie sein Verein Bayer Leverkusen mitteilte, wird der 34-Jährige heute Abend beim Sprungmeeting in Essen verabschiedet. Przybylko feierte seinen größten Erfolg 2018, als er bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin den Titel holte. Damals flog er im Olympiastadion über die Höhe von 2,35 Metern. Im gleichen Jahr holte er Bronze bei den Hallen-Weltmeisterschaften.

Danach bremsten den vielfachen deutschen Meister immer wieder gesundheitliche Probleme aus. Der Olympia- und WM-Teilnehmer war wegen seiner kämpferischen Art und seiner Fähigkeit, das Publikum zu begeistern, sehr beliebt bei den Fans.