Leverkusen (dpa) – Der frühere Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko beendet seine aktive Karriere. Wie sein Verein Bayer Leverkusen mitteilte, wird der 34-Jährige heute Abend beim Sprungmeeting in Essen verabschiedet. Przybylko feierte seinen größten Erfolg 2018, als er bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin den Titel holte. Damals flog er im Olympiastadion über die Höhe von 2,35 Metern. Im gleichen Jahr holte er Bronze bei den Hallen-Weltmeisterschaften.
Danach bremsten den vielfachen deutschen Meister immer wieder gesundheitliche Probleme aus. Der Olympia- und WM-Teilnehmer war wegen seiner kämpferischen Art und seiner Fähigkeit, das Publikum zu begeistern, sehr beliebt bei den Fans.
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