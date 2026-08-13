Spezialkräfte im Einsatz
Entwarnung nach Sprengstoffverdacht in Treuchtlingen
Sprengstoffverdacht legt Zugverkehr in Franken lahm
Am Bahnhof Treuchtlingen läuft ein größerer Polizeieinsatz.
Felix Kirberg. DPA

Nach einem Sprengstoffverdacht im fränkischen Treuchtlingen hat die Polizei Entwarnung gegeben. An dem Gegenstand wurde kein Sprengstoff entdeckt, wie es von der Polizei vor Ort hieß. Man gehe aber davon aus, dass der Gegenstand bewusst als Attrappe platziert worden war.

Treuchtlingen (dpa) - Nach einem Sprengstoffverdacht im fränkischen Treuchtlingen hat die Polizei Entwarnung gegeben. An dem Gegenstand wurde kein Sprengstoff entdeckt, wie es von der Polizei vor Ort hieß. Man gehe aber davon aus, dass der Gegenstand bewusst als Attrappe platziert worden war.

© dpa-infocom, dpa:260813-930-523423/5

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