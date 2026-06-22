Arlington (dpa) – Miroslav Klose hat umgehend nach seinem gebrochenen Torrekord Lionel Messi gratuliert. Der argentinische Superstar hatte am Montag bei der Vorrundenpartie gegen Österreich sein 17. WM-Tor geschossen. Bis zum Beginn des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko hatte Ex-Weltmeister Klose den WM-Torrekord mit 16 Treffern gehalten.

Klose: «Glückwunsch, Champion»

«Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!», sagte Klose der «Süddeutschen Zeitung». Schon vor der WM hatte der aktuelle Coach des Zweitligisten 1. FC Nürnberg gesagt, er rechne damit, dass sein Rekord falle.

«Das ist auch völlig okay, der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt werden, und dann darf das gerne Messi machen. Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen», sagte Klose über das «Genie».