Tierischer Einsatz auf der Autobahn: Eine entlaufene Schafherde sorgt für eine Vollsperrung. Inzwischen sind die Tiere von der Fahrbahn – und der Verkehr rollt wieder.

Weinheim (dpa/lsw) - Eine entlaufene Schafherde hat kurzzeitig für die Sperrung der Autobahn 659 zwischen Baden-Württemberg und Hessen gesorgt. Die Beamten konnten die Herde am frühen Morgen von der Fahrbahn treiben, wie die Polizei mitteilte. Derzeit sind die Tiere im Bereich der Ortseinfahrt Weinheim. Die Beamten versuchen, die Tiere irgendwie zusammenzuhalten, erklärte ein Polizeisprecher.

Am frühen Morgen war die A659 zwischen der Anschlussstelle Viernheim-Ost und dem Autobahnkreuz Weinheim wegen der Tiere komplett gesperrt worden. Die Einsatzkräfte wollten verhindern, dass die Tiere von Autos angefahren werden. Inzwischen rollt der Verkehr wieder.