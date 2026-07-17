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Entertainer Knossi hat geheiratet
Das Supertalent - Knossi
Seit rund sechs Jahren ist das Paar in einer Beziehung gewesen. (Archivbild)
Rolf Vennenbernd. DPA

Vom Twitch-Stream zum Traualtar: Entertainer Knossi und seine Verlobte geben sich das Jawort.

Neckarsteinach (dpa) – Der Entertainer und Streamer Jens «Knossi» Knossalla (40) hat geheiratet. In Neckarsteinach nahe Heidelberg gab er seiner Verlobten, der Influencerin Lia Mitrou, das Jawort, wie er auf Instagram bekanntgab. Die veröffentlichten Hochzeitsfotos zeigen eine Location ganz in Weiß gehalten, mit aufwendigen Blumenarrangements entlang des Gangs zum Altar.

Das Paar ist seit Herbst 2020 zusammen. Die Verlobung verkündete Knossi im Juni 2024. Nach zwei vorigen «Spaßhochzeiten» ohne Papiere in Las Vegas und Südafrika gab es nun also das offizielle Jawort.

Knossalla, der in Baden-Württemberg geboren wurde, wurde als Streamer deutschlandweit bekannt. Mittlerweile arbeitet der 40-Jährige aber auch regelmäßig im klassischen Fernsehen.

© dpa-infocom, dpa:260717-930-401349/1

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